München - Das Wetter am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, wird in weiten Teilen Bayerns wechselhaft. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte, wechseln sich Schauer mit Sonnenschein ab, mit Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Größtenteils wird es jedoch stark bewölkt sein.