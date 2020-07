Wetter für München und Bayern Sonniger Wochenstart in der Stadt

Der Start in die neue Woche wird dagegen in Bayern von viel Sonne begleitet. Am Montagabend sind in den Alpen vereinzelt Gewitter möglich. Es wird wärmer, In München liegt der Tageshöchstwert bei 23 Grad. Kühl wird es weiterhin nachts, auch in der Stadt sinken die Temperaturen hier in den kommenden Nächte auf 11 bis 13 Grad.