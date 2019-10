München - Nach einem stürmischen Start in die Woche präsentiert sich der Oktober am Dienstag von seiner goldenen Seite: Vor allem im Süden Bayerns bleibt es vom Morgen weg bis in die Abendstunden hinein wolkenlos und sonnig, die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Am Abend wird es unbeständiger, in der Nacht regnet es dann bei Tiefstwerten von 14 Grad.