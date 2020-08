München - Das Wochenende in Bayern wird sonnig und heiß. Am Samstag bleibt es den ganzen Tag hochsommerlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 37 Grad. Am Sonntag bleiben die Temperaturen konstant bei bis zu 38 Grad. Am heißesten werde es in Mainfranken und am Untermain.