München - Schön wird es erst wieder nächste Woche: Am Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf Regen einstellen, besonders am Alpenrand, in Niederbayern und Schwaben. Die Meteorologen gehen von Höchsttemperaturen von 18 Grad in Niederbayern und bis zu 24 Grad in Mainfranken aus.