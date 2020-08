München - Das Wetter in Bayern bleibt am Wochenende heiß und sonnig. Der Samstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hochsommerlich mit Temperaturen bis 36 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es im Westen Bayerns und am Alpenrand aber auch gewittern, teils mit Hagelschlag. Zum Sonntag kühlt es dann ab auf unter 30 Grad und es kann regnen - und zum Montag werden sich die Wolken weiter verdichten.