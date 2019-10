Wetter für München und Bayern Sommerlicher Wochenstart - Temperatursturz am Mittwoch

München - Viel Sonne und Höchstwerte bis zu über 20 Grad sorgten in weiten Teilen Bayerns am Wochenende für einen goldenen Herbst. Und auch der Start in die neue Woche bleibt zunächst trocken und warm mit viel Sonnenschein. Am Montag kann das Thermometer stellenweise sogar bis auf sommerliche 25 Grad steigen.