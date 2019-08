München - Nach dem Hitze-Juli bleibt der August erstmal kühl - und das in ganz Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, ist es am Dienstag vielerorts trocken mit Höchsttemperaturen von 17 Grad in Memmingen und 21 Grad in Nürnberg. In der Nacht kommt im Alpenvorland der Regen zurück, die Temperatur fällt auf bis zu 7 Grad im Berchtesgadener Land.