DWD warnt vor Hagel und Sturmböen in Bayern

Am Samstag halten sich die Schauer und Gewitter in Südbayern und in der Oberpfalz, die sich im Lauf des Tages bis an die Alpen zurückziehen. Es ist kühler als am Vortag: Bei 15 Grad an den Alpen und 23 Grad am Untermain. In der Nacht klingt der Regen langsam ab, die Temperaturen sinken auf bis zu fünf Grad.