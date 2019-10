Wetter für München und Bayern Schöner Oktober: Die Woche startet sonnig und warm

Die Woche beginnt in vielen Regionen mit Nebelfeldern, die sich im Verlauf des Vormittags auflösen. Während es vom Bayerwald bis zum Berchtesgadener Land viel Sonnenschein gibt, ist es im übrigen Freistaat wechselnd bewölkt. Geradezu sommerlich könnten die Temperaturen in einigen Regionen ausfallen: An der Rhön und im Chiemgau sind sogar 27 Grad drin.