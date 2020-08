Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 27 Grad in Passau. Auch die Nacht zum Samstag bleibt regnerisch, vor allem an den Alpen und im Bayerischen Wald. Am Samstag kühlt es dann etwas ab bei Werten von 14 Grad im Allgäu bis zu 22 Grad in Franken. Dabei bleibt es weiterhin oft verregnet, am meisten Niederschlag gibt es im Allgäu. In Franken klingt der Niederschlag ab, hier bleibt es aber stark bewölkt. Zum Sonntag gibt es wenig Veränderung: Viel Regen, vor allem an den Alpen bei Werten von 13 Grad im Oberallgäu bis zu 21 Grad in Mainfranken.