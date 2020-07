München - Die Menschen in Bayern müssen sich von Dienstagnachmittag an auf Gewitter und Schauer einstellen. Zunächst sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Alpen betroffen sein, am Mittwoch ziehen Regen- und Gewitterwolken dann von Nordwesten über den Freistaat. Die Temperaturen sinken leicht auf maximal 17 bis 22 Grad.