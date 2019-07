Teilweise Unwettergefahr in Bayern

So startet die neue Woche nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag im Westen und Südwesten meist trocken. Auf Gewitter und lokale Unwetter mit Starkregen und Hagel müssen sich die Menschen in Ostbayern und einigen Regionen Ostdeutschlands einstellen. Dort besteht gebietsweise Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 31 Grad.