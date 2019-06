Bis zu 800 Mal pro Minute hat es in der Nacht auf Mittwoch in Deutschland geblitzt. Rund zehn Prozent davon trafen auf die Erde, wie Stephan Thern vom Blitz-Informationsdienst des Siemens-Konzerns am Mittwoch sagte. Am Dienstagabend war die Gewitterfront in Bayern gestartet und in den Nordosten Deutschlands gezogen.