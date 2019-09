"Das Wochenende wird herbstlich", warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Alpenrand bleibt es unter dichten Regenwolken sogar nur bei elf bis 14 Grad, wie der DWD vorhersagt. Vor allem am Sonntag wird es im Süden immer wieder kräftig regnen. Über 18 Liter können laut der Prognose von "Wetter.com" in München zusammenkommen, an den Bergen noch etwas mehr.