Am Samstag wird es dann noch heißer bei Werten zwischen 31 und 36 Grad. Vom späten Nachmittag an gibt es starke Gewitter in Schwaben und an den Alpen mit teils kräftigen Sturmböen. In der Nacht kühlt sich die Luft etwas ab, der Sonntag ist dann oft bewölkt bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.