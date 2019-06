München - Wer für den Feiertag am Donnerstag eine Grillfeier oder einen Badeausflug geplant hat, sollte eine regengeschützte Alternative in petto haben: Ausgerechnet an Fronleichnam startet der Hochsommer in Bayern in eine mehrtägige Pause, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte.