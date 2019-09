Ab Dienstag lüften sich langsam die Wolken am Himmel über dem Freistaat und das Wetter wird trockener. Die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad. Am Mittwoch gibt es nach Nebel in Franken viel Sonne, vereinzelt kann es wolkig sein. Das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad. Auch der Donnerstag wird überwiegend sonnig. Im Vogtland wird es 21 Grad und an Untermain sowie an der Donau 25 Grad warm.