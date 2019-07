Am Samstag sollen allmählich Wolken aufziehen, die sich über Nacht verdichten und am Sonntag in den Alpen und dem Vorland nur gelegentlich Sonne durchlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Sonntag steigen der Prognose zufolge die Temperaturen nur noch auf 20 bis 26 Grad. Zudem werden Schauer und Gewitter erwartet. Bis zum Wochenende erwartet der DWD aber noch einmal sommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad.