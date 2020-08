München - Nach einem durchwachsenen Start in die Woche gibt es in Bayern in nächsten Tagen einen Mix aus Sonne und Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Dienstag im Freistaat zunächst sonnig. Im weiteren Tagesverlauf wird es im Norden Bayerns zunehmend bewölkt.