München - Seit Mitte der Woche ist der Herbst in Bayern angekommen - und er zeigt sich auch am letzten Wiesn-Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. Vor allem am Samstag sollten sich Wiesn-Besucher wasserfest und warm einpacken. In der bayerischen Landeshauptstadt wird es überwiegend bewölkt, ab dem Vormittag setzen erste Regenschauer ein. Bei Höchsttemperaturen von 11 Grad bleibt es den ganzen Tag über herbstlich frisch.