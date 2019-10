Am Montag soll es zunächst noch weitgehend freundlich und trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Ab Mitternacht zieht im Nordwesten aber Regen auf, der sich am Dienstag über Deutschland ausbreitet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad, nur im Süden wird es mit 18 Grad etwas wärmer. An der Nordsee kann es zu einzelnen Gewittern kommen. "Alles in allem zeigt sich das Wetter dieser Tage eher wechselhaft bis unbeständig, zunächst vor allem in der Südwesthälfte", teilte die Meteorologin Julia Fruntke vom DWD mit.