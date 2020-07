Wetter für München und Bayern Die neue Woche startet sonnig und warm

München - Der Start in die Woche bringt heiteres Wetter und etwas wärmere Temperaturen als zuletzt. Neben einigen Wolken erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag viel Sonne in ganz Bayern. Die Meeresluft, die am Wochenende einfloss, erwärmt sich zunehmend. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad, am Untermain sind 27 Grad möglich.