München - Zum Wochenende wird es in Bayern sehr nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen im Verlauf des Freitags immer dichtere Wolken auf, die schon am Vormittag in Franken ersten Regen bringen können. Später regnet es dann überall, vereinzelt kommt es zu Gewittern mit Starkregen und Sturmböen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 27 Grad in Passau.