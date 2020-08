München - In Bayern regnet es am Dienstag zunächst kräftig weiter - im Tagesverlauf wird es im Freistaat jedoch langsam trocken. Bis zum Abend könnte es in Richtung Alpen und in Niederbayern noch teils ergiebigen Dauerregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.