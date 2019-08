München - Bayern kann sich auf ein vorerst letztes hochsommerliches Wochenende freuen. "Vielerorts steigen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Einzelne Gewitter gibt es voraussichtlich am Samstagabend nur an den Alpen. Zuvor wird es mit viel Sonne sommerlich - am Untermain sind bis zu 33 Grad möglich.