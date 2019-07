Ein ähnliches Unwetter wie zu Pfingsten sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des DWD am Sonntag. Am Pfingstmontag hatten heftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagelkörnern zum Teil in Golfballgröße schwere Schäden in Oberbayern angerichtet. Die Feuerwehr musste dabei alleine in München zu 700 wetterbedingten Einsätzen ausrücken, drei Menschen wurden leicht verletzt.