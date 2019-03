"Wetten, dass..?"-Witze und Co. Thomas und Thea Gottschalk: Das sagt Twitter zur Trennung

Ist Markus Lanz schuld?

So manch ein Twitter-User nahm dabei Bezug auf Thomas Gottschalks Nachfolger bei seiner Kult-Sendung "Wetten, dass..?", die er von 1994 bis 2011 moderiert hatte. 2012 wurde er von Markus Lanz abgelöst. "Thomas Gottschalk trennt sich von seiner Frau. Muss jetzt wieder Markus Lanz ran?", fragt zu Beispiel aus aktuellem Anlass nun ein Kommentator, während ein anderer schreibt: "... da sieht man mal, was dieser Lanz so angerichtet hat."