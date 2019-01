Die "SportBild" berichtet am Mittwoch von einer neuerlichen Wende im Poker um den Flügelflitzer: Demnach seien keinesfalls nur die Bayern an einem Transfer von Hudson-Odoi interessiert – auch der FC Liverpool würde ihn gerne unter Vertrag nehmen. Ausgerechnet das Team also, auf das die Bayern im Achtelfinale der Champions League treffen. Schon Anfang Januar soll es ein Treffen zwischen den Liverpool-Verantwortlichen und den Beratern Hudson-Odois gegeben haben, dem auch der Spieler beiwohnte. Die Bayern scheinen also zahlungskräftige Konkurrenz durch ihren alten Bekannten Jürgen Klopp zu bekommen – und das nicht zum ersten Mal.