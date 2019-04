"Scherbenhaufen": Sexualberaterin mutmaßt über Beziehung von Silbereisen und Helene Fischer

Auf Jauchs Frage, ob die Kandidatin sich aufgrund ihres Berufes als Sexualberaterin eine Meinung zu dem Beziehungsaus von Florian Silbereisen und Helene Fischer bilden kann, antwortet die 31-Jährige: "Wenn so eine lange Beziehung zu Ende geht und dann auch noch direkt ein neuer Partner da ist, dann ist da natürlich ganz schön viel an Scherbenhaufen zusammen gekommen. Auch wenn sie sich jetzt so präsentieren, als wäre alles okay."