Brüssel – Auch in den kommenden fünf Jahren wird kein Deutscher an der Spitze der Europäischen Kommission stehen. Dies deutete sich am Sonntagabend unmittelbar vor dem Beginn eines Sondertreffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel an (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Für den CSU-Politiker Manfred Weber, der als Spitzenkandidat der Christdemokraten in die Europawahl gestartet war und nun die größte Fraktion im neuen EU-Parlament leitet, zeichnete sich weder im Abgeordnetenhaus noch im Kreis der Staatenlenker eine nötige Mehrheit ab.