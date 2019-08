Wer wird ihr Nachfolger? Das machen die "Promi Big Brother"-Gewinner heute

5. Staffel: Jens Hilbert

2017 durfte sich Jens Hilbert (41) über 100.000 Euro freuen. Willi Herren (44) und Milo Moiré (36) mussten sich Hilbert in der fünften Staffel unter dem Motto "Alles oder nichts" am Ende geschlagen geben. Der Unternehmer und Reality-TV-Star wurde vor seiner "PBB"-Teilnahme durch Formate wie "Secret Millionaire" oder "Promi Shopping Queen" im TV bekannt. Als Unternehmer verdient der Hesse bis heute durch das Beauty-Unternehmen Hairfree sein Geld und ist laut eigenen Aussagen mittlerweile Selfmade-Millionär. Als festes Mitglied der High Society ist er Gast auf zahlreichen Charity-Events und verbringt gerne Zeit mit seinen Pferden. Als Springreiter geht er auch bei Turnieren an den Start.

In der sechsten Staffel setzte sich die Mutter einer berühmten TV-Großfamilie durch: Silvia Wollny (54) ging als Siegerin hervor. Von RTL II lässt sie sich seit 2011 in der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in ihrem Familienleben mit elf Kindern begleiten. Seit ihrem Sieg in der Sat.1-Show konnte Silvia Wollny freudige Ereignisse in ihrer Familie feiern: Tochter Sylvana bekam im Frühjahr 2019 ihr zweites Kind und Tochter Sarafina heiratete im Juli ihren Peter. Das Oberhaupt der Wollnys nutzte seit dem Sieg auch die wachsende Bekanntheit und verfolgte seine Musikkarriere mit veröffentlichten Schlagerliedern wie "Wir feiern immer wieder (Unsere Lieblingslieder)". Wer die diesjährige "PBB"-Staffel gewinnen soll, verriet Silvia Wollny im Interview mit spot on news: "Den Sieg würde ich demjenigen gönnen, der am ehrlichsten ist und sich auch dort so zeigt wie im normalen Leben."