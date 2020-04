Außerdem bekamen Lijana (23), Maribel (19), Larissa (19), Jacky, Sarah P. (20) und Vivian (21) ein Foto überreicht und kamen eine Runde weiter.

Tamaras Attitude stimmte nicht

Neben Nadine musste auch Anastasia (20) zittern, die eine völlig wirre Rede über (möglicherweise?) Einzigartigkeit hielt. Keine der beiden Jurorinnen verstand sie wirklich. Tamara versenkte nicht nur ihren Walk, sondern auch ihre Rede kam sehr flapsig rüber. Und sowieso: Was war eigentlich auf der amfAR-Gala los, fragte Klum, der Tamaras ganzes Auftreten in New York vorgekommen war, als hätte sie "einen im Tee" gehabt. Folgerichtig musste auch die 19-jährige Österreicherin zittern. Am Ende musste aber Nadine ihre Koffer packen - was Larissa und Lijana nicht gerade traurig stimmte.