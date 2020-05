Tamara flog unterdessen nach Mailand, um dort auf der Fashion Week für den deutschen Designer Phillip Plein (42) zu laufen. Und auch dort hatte Klum noch eine Überraschung, denn Tamaras Mutter erwartete sie. Zunächst sah es aber so aus, als sollten nicht nur Freudentränchen fließen. Beim Fitting lief es nicht gut für die Wienerin. "Ich schwöre dir eins: Wenn du es nicht hinkriegst, dann läufst du morgen nicht", machte Plein ihr klar. Bei einer weiteren Probe stolperte Tamara in High Heels über den Catwalk und knickte mehrfach um. Der Designer zeigte sich jedoch gnädig. Weil Klum eine gute Freundin von ihm sei, durfte Tamara zumindest in flachen Schuhen mitlaufen - an der Seite von Stars wie Jada Pinkett Smith (48, "Angel Has Fallen") und Olivia Culpo (27).