Wer muss als Erster das Camp verlassen? Dschungelkönigin Evelyn Burdecki fordert mehr Action im Dschungelcamp

Einen besonderen Liebling hat die 31-Jährige noch nicht auserkoren. Bisher bekomme man ja ohnehin nur immer "die Gleichen zu Gesicht". Man müsste auch mal die anderen in Action sehen, fordert die Blondine. Bis jetzt standen vor allem Danni Büchner (41) und Elena Miras (28) im Fokus, die am Freitagabend zum vierten Mal gemeinsam in die Dschungelprüfung müssen. Für Büchner ist es sogar bereits die siebte Prüfung in Folge. Doch warum wollen die Zuschauer die Witwe von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner (1969-2018) so leiden sehen? "Die Zuschauer wollen ihr doch nur was Gutes tun, damit sie mal vor die Tür kommt - das muss man immer positiv sehen", lacht Burdecki.