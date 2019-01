Der Bund Naturschutz aber feiert die Rückkehr des Bibers. Der Verein arbeitet seit 1966 an der Wiedereinbürgerung der gefräßigen Säugetiere. "Der Burgherr ist zurück in München. Endlich, sagen wir! Die deutlichen Zeichen lassen keine Zweifel zu – in München siedeln wieder Biber", heißt es auf der Homepage der Kreisgruppe München.