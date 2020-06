Startelf-Einsatz für Owusu?

Zudem versprach Köllner Änderungen im Kader: "Es wird sicherlich so sein, dass wir auf der einen oder anderen Position Veränderungen vornehmen werden. Taktisch sind wir variabel. Wir sind gut vorbereitet und haben ein gutes Trainingsspielchen hingelegt. Schauen wir mal, was morgen passiert." Potentielle Rotations-Kandidaten in den anstrengenden Englischen Wochen sind unter anderem Timo Gebhart und Herbert Paul. Gebhart, der in den vergangenen beiden Spielen eher unauffällig blieb, könnte von Duisburg-Matchwinner Price Osei Owusu ersetzt werden. Für Paul könnte Marius Willsch, die eigentliche Stammkraft auf der rechten Seite, kommen.