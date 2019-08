Berlin - Die meisten Menschen in Deutschland müssen bald keinen Soli mehr zahlen. Das hat die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen. "Die wenigen auch nach Auslaufen des Solidarpaktes zum Jahresende verbleibenden Kosten werden zukünftig von denen geschultert, die mehr haben als andere", erklärte Bundesfinanzminister Scholz (SPD) am Mittwoch in einer Mitteilung.