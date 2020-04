Noch immer hat die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" unzählige Fans, die die Sendung vor dem Fernseher verfolgen – und das nach 17 Staffeln! Das liegt vor allem an Dieter Bohlen, der als einziger Juror Teil von jeder Sendung war. Die anderen Mitglieder in der Jury wechselten beinahe jährlich durch. Viele Fans fragen sich deshalb schon jetzt, welche bekannten Gesichter bei DSDS 2021 in der Jury sitzen werden.