Wer hat die meisten Fans? Dschungelcamp 2019: Welcher Promi hat die meisten Follower?

Das Dschungelcamp 2019 steht in den Startlöchern. Ab dem 11. Januar kämpfen zwölf prominente Persönlichkeiten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone. Bereits im Vorfeld versorgen die Stars ihre Fans über die sozialen Netzwerke regelmäßig mit Neuigkeiten - zum Beispiel vom Abflug bis zur Landung in Australien. Doch wer hat die meisten Follower unter den zwölf Berühmtheiten, die sich in den Busch wagen?