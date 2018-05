Toni (19, Team Michael): Die Schülerin aus Stuttgart hat so viele Erfolge zu verzeichnen, wie überhaupt nur wenige "GNTM"-Models. Mit vier Jobs hat sie die beste Casting-Bilanz der Staffel. Kann das der entscheidende Vorteil im Finale 2018 werden?

Welche Preise winken der Siegerin?

In diesem Jahr gibt es eine Änderung: In den letzten Jahren zierte die Gewinnern das Cover der Zeitschrift "Cosmopolitan", doch an dieser Stelle gibt es eine Neuerung: Erstmalig entscheidet sich im Finale, welches Model auf dem Cover des High-Fashion-Magazins "Harper's Bazaar" zu sehen sein wird. Außerdem gibt es natürlich wie gewohnt einen Modelvertrag, damit die Siegerin gleich durchstarten kann. Das Ende der Show soll schließlich der Anfang einer großen Karriere sein...

Wo findet das Finale statt?

Das diesjährige Finale findet nach einer längeren Abstinenz mal wieder in Düsseldorf statt, genauer gesagt im dortigen ISS Dome. "Nach vier Jahren sind wir endlich wieder im Rheinland. Das wird eine ganz besondere Final-Show", freute sich die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum (44) bereits im Vorfeld. Übrigens: In der Halle herrscht ein strenges Handy-Verbot. Offizielle Begründung von ProSieben: "Damit jeder im Publikum die Show genießen kann und einen freien Blick bekommt."

Welche Stars werden in Düsseldorf erwartet?

Seit Wochen wurde spekuliert, erst am Montag ließ man die Katze aus dem Sack: Rita Ora (27) wird ihren aktuellen Song "Girls" als Hommage an alle Powerfrauen zum Besten geben, der Kanadier Shawn Mendes (19) singt seinen Hit "In My Blood". Außerdem werden der Rapper Cro (28) und Popsänger Wincent Weiss (25) erwartet, um dem Publikum einzuheizen. Zudem kündigten die Verantwortlichen mehrere Special Guests an, unter anderem auch den Zauberkünstler Hans Klok. Weitere Namen nannte der Sender jedoch noch nicht.

Wie kann ich das Finale verfolgen?

Das Finale von "GNTM" wird am morgigen Donnerstag auf ProSieben übertragen, allerdings nicht ganz live. Die Show wird mit einem kleinen Zeitversatz ausgestrahlt, damit man im Notfall auf Pannen reagieren kann. Außerdem wird das Finale im ProSieben-Livestream online gezeigt. Den Stream findet man auf ProSieben.de und in der ProSieben-App. Alles wie gewohnt gratis.