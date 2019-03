Die Münchner haben mittlerweile etliche Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. So haben unter anderem Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Thiago einen Vertrag bis 2021. Niklas Süle, Corentin Tolisso (beide 2022), Kingsley Coman und Joshua Kimmich (beide 2023) sind sogar noch länger an den deutschen Rekordmeister gebunden. Jetzt kommt also auch noch Gnabry hinzu.