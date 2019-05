Germering - Ein brutaler Vorfall aus Germering macht viele Menschen sprachlos und betroffen. Am Sonntagabend wurde eine junge Frau am S-Bahnhof in Unterpfaffenhofen von einem 33-jährigen Mann verprügelt. Die Tat wurde von etlichen Passanten beobachtet, von denen allerdings keiner zur Hilfe eilte. "Obwohl zahlreiche Passanten die Situation beim Heruntergehen an der stark frequentierten Treppe mitbekamen, kam niemand der angegriffenen Frau zu Hilfe", schreibt die Polizei zu diesem Vorfall.