In der "Münchner Runde" diskutieren abwechselnd die Moderatorin Ursula Heller und BR-Chefredakteur Nitsche mit Verantwortlichen, Experten und Betroffenen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen. Die Sendung beendet am Mittwoch ihre Sommerpause – dem Vernehmen nach soll es um die bis dahin längst totgetalkte Landtagswahl in Sachsen und Brandenburg gehen.