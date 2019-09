"Wenn er Lust hat, dann..." Dirk Nowitzki beim FC Bayern? Uli Hoeneß kann es sich vorstellen

Hoeneß erhofft sich Schub durch Basketball-WM

Der NBA-Champion von 2011 war am Sonntag in Shenzhen/China beim WM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich (74:78) in der Halle. Hoeneß verfolgte das Spiel am Bildschirm. "Das Problem war, dass wir von Anfang an viel zu vorsichtig waren. Als der erste Korb fiel, da ging dann ein Ruck durch die Mannschaft", sagte der 67-Jährige. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder hatte das erste Viertel 4:16 verloren und war danach erfolglos dem Rückstand hinterhergelaufen.