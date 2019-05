Tom Kaulitz noch bis 21. Juni auf Tour

Am Dienstag wird Tom Kaulitz mit seiner Band Tokio Hotel in Hamburg auftreten, danach folgen noch in dieser Woche Konzerte in Hannover und Leipzig. Die gesamte "Melancholic Paradise Tour" wird bis 21. Juni andauern, unter anderem mit Terminen in Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen, Skandinavien, Russland und der Ukraine.