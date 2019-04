Weniger Verkehr auch in den umliegenden Straßen

In der Vergangenheit war das immer wieder vorgeschlagen worden, zuletzt etwa vom "Bündnis Radentscheid". Bei dieser Variante, so die Untersuchung, würde der Verkehr in der Rosenheimer- und Inneren Wiener Straße um 20 Prozent zurückgehen. Auf der Ludwigsbrücke selbst und in der Zweibrückenstraße um 30 Prozent. Verhindern müsse man aber natürlich eine Verdrängung etwa in Richtung Corneliusbrücke, so Röver.

Auch, weil dort der ÖPNV nicht beeinträchtigt werden soll. Wie das gelingen könne, solle die Verwaltung untersuchen. In einem nächsten Schritt könnte man dann auch über die Platzverteilung zu Beginn der Rosenheimer Straße auf Höhe des Volksbades nachdenken. Hier entsteht durch parkende Autos ein Nadelöhr, Geh- und Radweg sind sehr schmal.

Röver betont: "Wir wollen die Verkehrswende sichtbar machen und mehr Platz für Radler und Fußgänger." Bei der Mobilitätsgrundsatzdebatte im Januar habe sich immerhin der ganze Stadtrat für eine Bevorzugung von ÖPNV und Rad ausgesprochen.

