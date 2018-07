Es sind auch drei platzartige Bereiche vorgesehen: an der Bajuwarenstraße, vor der Post und am Knotenpunkt Schmuckerweg. Hier soll sogar ein Brunnen errichtet werden, an dem Kinder plantschen können. "Die Attraktivität des Truderinger Ortskerns leidet massiv unter dem hohen Verkehrsaufkommen", erklärte Johann Wiedemann vom Baureferat bei der Präsentation der Pläne vor der Bezirksausschuss-Sitzung am Donnerstag. Rund 15.000 Autos rollen derzeit von Ost nach West oder umgekehrt durchs Truderinger Zentrum, laut Untersuchung ist die Hälfte davon Durchgangsverkehr.