Konkrete Fallzahlen gibt es jedoch erst, wenn die Fälle von der Polizei an die Staatsanwaltschaften abgegeben werden und in die bundesweit einheitlich geführte Kriminalstatistik eingehen. Der Hintergrund: Manche Strafanzeigen sind unbegründet oder falsch, dementsprechend leiten die Staatsanwaltschaften in solchen Fällen auch keine Ermittlungsverfahren ein.