Letzter Film von Hannelore Elsner: Fünf Top-Stars ersetzen die Schauspielerin

In dieser Woche wurde der unvollendete letzte Film von Hannelore Elsner im oberbayerischen Dietramszell fertiggestellt. Fünf Top-Schauspielerinnen haben Hannelore Elsners Rolle nach ihrem Tod übernommen: Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter spielten als Hommage an ihre verstorbene Kollegin an jeweils einem Drehtag eine Szene im Film.